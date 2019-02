Prozess in Wien: Vater für Teufel gehalten und erstochen

Am Donnerstag muss sich ein 29-Jähriger vor dem Schwurgericht verantworten, nachdem er am 21. September 2018 seinen Vater in der Wohnung in Wien Rudolfsheim-Fünfhaus erstochen haben soll. "Er hat den Vater an dem Tag für den Teufel gehalten", sagte Alexander Philipp, der Rechtsbeistand des 29-Jährigen.

Der Sohn muss sich nicht wegen Mordes vor Geschworenen verantworten. Ein von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebenes psychiatrisches Gutachten bescheinigt ihm eine schwere paranoide Schizophrenie und damit einhergehend mangelnde Schuldfähigkeit. Da er nach Einschätzung des Gutachters im Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig war, hat die Anklagebehörde die Einweisung des 29-Jährigen in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.