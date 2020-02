Prima Ballerina tanzt in edler Robe am Wiener Opernball

Prima Ballerina Liudmila Konovalova besuchte das Atelier von Designer Maurizio Giambra, um eine Robe für den Wiener Opernball zu wählen. Welche es wird, ist noch ein Geheimnis, drei Kleider stehen allerdings zur Auswahl.

Auf der Bühne der Wiener Staatsoper verzaubert die Prima Ballerina seit zehn Jahren das Publikum. Beim diesjährigen Opernball am 20. Februar 2020 will sie in einem Abendkleid von Designer Maurizio Giambra überzeugen. Um sich durch seine Kollektion zu probieren, besuchte die Tänzerin das Atelier in Wien-Josefstadt. "Ich liebe das Design von Maurizio. Es ist von außergewöhnlicher Eleganz und zeitlosem Chic geprägt", so Konovalova.

Zur Auswahl stehen drei Roben in unterschiedlichen Farben und Schnitten. Für welche sich die Pirma Ballerina schlussendlich entscheidet , ist noch ein Geheimnis. "Drei wallende Roben in den Farben Rosa, Grün und Silber haben mir am besten gefallen. Welche ich davon am Ball trage, überlege ich noch", so die Tänzerin.

Liudmila Konovalova tanzt Marguerite

Nicht nur am Opernball glänzt Liudmila Konovalova. Am 17. und 24. Februar tanzt sie die Hauptrolle im Ballettklassiker "Marguerite and Armand". Die Liebesgeschichte verfasst nach der "Kameliendame" von Alexandre Dumas fils ist von großen Emotionen geprägt. Im Mittelpunkt steht Marguerites Liebe zu Armand.