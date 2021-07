Praxis Psychische Gesundheit für Obdachlose öffnet im Herbst

In Wien-Margareten wird im Herbst die Praxis Psychische Gesundheit im neunerhaus-Gesundheitszentrum eröffnen. Sie steht obdach- und wohnunglosen, sowie nicht-versicherten Personen zur Verfügung.

Das Sozialministerium hat rund 25 Millionen Euro zur Bewältigung von pandemiebedingten Armutslagen zur Verfügung gestellt. Eines der geförderten Projekte ist die Praxis Psychische Gesundheit im neunerhaus-Gesundheitszentrum für Obdachlose in Wien-Margareten. "Wohnungslosigkeit ist eine besonders schlimme Form der Armut", sagte Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch bei einem Besuch in der Einrichtung. "Betroffene sterben im Schnitt 20 Jahre früher", warnte er.