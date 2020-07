Popfest 2020 in der Wiener Karlskirche eröffnet

Der erste von zwei Konzertabenden des Popfest 2020 ging gestern in der Wiener Karlskirche über die Bühne. Dabei stand vor allem der Schutz vor dem Coronavirus im Mittelpunkt.

Mit Voodoo Jürgens und Hirsch Fisch hat das heuer stark verkleinerte Popfest am Samstag in der Wiener Karlskirche begonnen. Beim an nur zwei Tagen und einem Ort stattfindenden Festival stand neben heimischer Musik vor allem der Schutz vor dem Coronavirus im Mittelpunkt. Vom Einlass an achteten die Mitarbeiter gründlich darauf, dass sich die rund 200 Besucher an die besonderen Regeln hielten.