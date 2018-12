Polizei Wien fahndet nach brutalem Kirchenräuber

Was genau aus dem Gebäudekomplex gestohlen wurde, ist noch unklar.

Wie bereits berichtet kam es am 27. Dezember 2018 zu einem Überfall in der Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf, bei dem fünf der insgesamt sechs Opfer verletzt wurden. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand hat sich ein Täter in den Räumlichkeiten der Klosterkirche in Wien-Floridsdorf befunden. Es ist nach wie vor nicht auszuschließen, dass ein zweiter Täter beteiligt war.

Faustfeuerwaffe und Geld gestohlen Die Polizei Wien geht davon aus, dass eine Faustfeuerwaffe, die eines der Opfer rechtmäßig besessen hat, sowie Bargeldbeträge aus den Geldbörsen der festgehaltenen Personen gestohlen wurden. In den Räumlichkeiten wurden zahlreiche Spuren durch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes sichergestellt, die in den kommenden Tagen ausgewertet werden.

Polizei fahndet nach Kirchenräuber Die Polizei Wien ersucht die Bevölkerung um Hinweise rund um den Vorfall. Informationen zu verdächtigen Fahrzeugen, bzw. zum Täter selbst – männliche Person, ca. 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, stämmige, kräftige Statur, kurzes Haar, vermutlich aufgeklebter Bart, schwarze Hose, dunkelbraune Jacke, hellbraune Schuhe mit grobem Profil und seitlich rötlicher Färbung – werden unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen.