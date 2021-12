Polizei, Rettung und Feuerwehr rüsten sich für Omikron

Die neue Coronavirus-Variante Omikron beschäftigt die Einsatzorganisationen. Sowohl bei der Wiener Berufsrettung, Berufsfeuerwehr und der Polizei gibt es eigene Pläne und Maßnahmen.

Berufsrettung Wien hat Stufenplan ausgearbeitet

Bei der Berufsrettung tritt ein Stufenplan bei gesteigerten Einsatz- und Ausfallszahlen in Kraft.

"Wir haben ja schon im Herbst das verpflichtende Tragen von FFP2-Masken auf den Stationen und in den Fahrzeugen eingeführt", sagte der Sprecher der Berufsrettung, Daniel Melcher, zur APA. Dazu komme eine sehr hohe Impfquote von knapp 90 Prozent und ein umfangreiches Testangebot täglich. "Die Mitarbeiter sind auch aufgefordert, dies zu nutzen." In weiterer Folge werden die Kennzahlen mehrmals täglich evaluiert. Ist erkennbar, dass die Einsatzzahlen und/oder die krankenstandsbedingten Ausfallzahlen steigen, tritt der Stufenplan in Kraft.