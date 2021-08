Polizei bietet 10.000€ Belohnung nach Raubüberfall in Donaustadt

Die Wiener Polizei bietet über ein Jahr nach einem Raubüberfall in Wien-Donaustadt 10.000€ als Belohnung für Tipps, welche die Findung des Täters nach sich ziehen.

Wien-Donaustadt soll am 3. April des Vorjahres um 10:40 Uhr herum Schauplatz eines bewaffneten Raubüberfalls in einer Bankfiliale am Rennbahnweg gewesen sein. Dabei soll eine Frau angeschossen und schwer verletzt worden sein, der Tatverdächtige soll für seine Flucht ein Fahrrad genutzt haben. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.