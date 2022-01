Plakolm: "Sicherem Schulstart steht nichts im Weg"

Die Weihnachtsferien enden, am Montag geht die Schule wieder los - und das bei steigenden Corona-Infektionszahlen. Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm ist überzeugt, dass "dem sicheren Schulstart nichts im Wege" stehe.

Es sei immer "oberstes Ziel" der Regierung, die Schulen "so lange wie möglich offen zu halten", versicherte Plakolm. Dies sei auch möglich, weil man die Schülerinnen und Schüler drei Mal pro Woche teste und ein entsprechendes Sicherheitskonzept habe. "Deswegen steht dem sicheren Schulstart nichts im Wege", glaubt sie.

Impfpflicht: Zunächst Beratung statt Bestrafung für Jugendliche

Die Impfpflicht, deren Begutachtung am Montag endet, "steht", betonte die Jugendstaatssekretärin trotz der jüngsten rechtlichen Diskussionen. Bei den Konsequenzen für jene, die der Impfpflicht nicht nachkommen, plädiert sie aber für eine Änderung. Konkret will Plakolm eine Differenzierung zwischen Volljährigen und Jüngeren: Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die sich nach der ersten Einladung nicht impfen lassen, sollten zunächst zu einem ärztlichen Beratungsgespräch, bei dem Überzeugungsarbeit geleistet werde, forderte sie. Es gehe darum, dass die vorgesehenen Geldstrafen für diese Altersklasse nicht sofort greifen, sondern "dass eher beraten wird statt gestraft". Dieses Anliegen habe das Jugendressort in die Begutachtung eingebracht.