Pkw-Check vor dem Winterurlaub: So machen Sie ihr Auto winterfit

Nicht nur Weihnachten nähert sich mit Riesenschritten - für viele steht auch ein Winterurlaub an. Fahren Sie mit dem Auto weg, sollten Sie einige Dinge im Auto mitführen bzw. zuvor überprüfen lassen.

Empfohlen: Fahrzeugcheck in der Kfz-Werkstatt

Winterurlaub: Diese Must-Haves gehören ins Auto

Was Sie unbedingt in den Winterurlaub auch noch mitnehmen sollten, sind Schneeketten, Gripmatten als Anfahrhilfe, Reservemotoröl, Starthilfekabel und Abschleppseil, Handbesen, Eiskratzer, Schaufel, Treibstoffkanister, Taschenlampe, Autoladekabel für das Handy, gültige Autoapotheke, Warndreieck, Pannenjacken für alle Insassen, Decken und warme Getränke aus der Thermoskanne.

Wenn das Pickerl abgelaufen ist

"Vier Monate hat man in Österreich nach Fälligkeit des Pickerls Zeit, die § 57 a Überprüfung durchführen zu lassen", informiert BIM Harb. Was in Österreich erlaubt ist und auch im Ausland akzeptiert werden müßte, funktioniert leider in unseren Nachbarländern nicht immer.