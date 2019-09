ÖAMTC Winterreifen-Test 2019: Die Sieger

Der ÖAMTC hat 31 Winterreifen-Modelle getestet. Erstmals 2019 auch größere Modelle, die für Transporter und Familienfahrzeuge geeignet sind. Hier das Ergebnis.

"In der Dimension 185/65 R15 T, die bei Kleinwagen sehr verbreitet ist, gibt es neben drei Reifen, die 'sehr empfehlenswert' sind, ein breites Feld an 'empfehlenswerten' Produkten", fasst Friedrich Eppel, Reifenexperte des ÖAMTC, zusammen. In dieser Kategorie empfiehlt der ÖAMTC vor allem die Reifen "Dunlop Winter Response 2", "Kleber Krisalp HP3" und "Pirelli Cinturato Winter".