Pinguin-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn: Babys ab Freitag zu sehen

Verlässlich sorgen die Felsenpinguine im Tiergarten Schönbrunn Jahr für Jahr für Nachwuchs - und die Corona-Situation bildet keine Ausnahme. Ab Freitag sind die jüngst geborenen Babys auch für die Besucher zu sehen.

Mit dem nächsten Öffnungsschritt am Freitag, dem 29. Mai, dürfen Tiergärten auch ihre Indoor-Bereiche wieder öffnen. Der Tiergarten Schönbrunn öffnet somit auch jene Tierhäuser, bei denen die Tiere nicht auf den Außenanlagen zu sehen sind. Dann ist auch der heurige Pinguin-Nachwuchs im Polarium erstmals für die Besucher zu sehen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.