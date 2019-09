Pilz bei Stimmenabgabe: "Wir holen die ganze Zeit auf"

Auch Peter Pilz hat am späten Sonntagvormittag seine Stimme abgegeben. Er glaubt an eine Aufholjagd und blickt der Wahl optimistisch entgegen.

Der Gründer der Liste JETZT, Peter Pilz, hat am späten Sonntagvormittag in einer Volksschule im Wiener Stadtteil Kaisermühlen seine Stimme abgegeben. Begleitet von seiner Frau Gudrun zeigte sich der Langzeitabgeordnete zuversichtlich, trotz schwacher Umfragen den Wiedereinzug ins Parlament zu schaffen: "Ja, wahrscheinlich geht es sich aus."

Peter Pilz glaubt an eine Aufholjagd

Den restlichen Wahltag will Pilz zu Hause verbringen. Lesen, Kochen und sein "syrisches Patenkind" treffen. Erst gegen 19 Uhr werde er in die Wahlzentrale in der Hofburg kommen, danach sein Team besuchen "und dann wird auf jeden Fall gefeiert".