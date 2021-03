Pharmakonzern Roche arbeitet an Corona-Pille

Unter Hochdruck wurden bereits erste Impfstoffe auf den Markt gebracht und Mittel, um die Symptome zu behandeln. Die Verbreitung des Coronavirus stoppen können sie alle nicht. Umso größer ist nun die Hoffnung auf eine Corona-Pille.

Corona-Pille namens "AT-527"

Roche arbeitet mit dem US-Unternehmen Atea Pharmaceuticals seit vergangenem Oktober zusammen. Gemeinsam entwickeln die beiden Unternehmen die Corona-Pille mit dem Namen AT-527. "So, wie der Wirkstoffkandidat von Roche und Atea funktioniert, könnte er das Virus abtöten", fasst es der langjährige Pharma-Analyst Michael Nawrath im Gespräch mit AWP zusammen. "AT527 ist an sich wie ein Antibiotikum, nur dass eben nicht Bakterien, sondern Viren abtötet."

Insgesamt zählt Nawrath derzeit rund fünf vielversprechende Projekte, in denen das Virus direkt angegangen werden soll. Auch der zweite Basler Großkonzern Novartis arbeitet an einem solchen. "Aber keines dieser Programme ist so weit fortgeschritten wie das von Roche." Auch der Wirkmechanismus des Roche-Kandidaten ist ein anderer.