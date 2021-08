Pharmakologe Zeitlinger fürchtet "düsteren" Herbst und Spaltung der Gesellschaft

Der klinische Pharmakologe Markus Zeitlinger sieht einem "düsteren" Herbst angesichts der aktuellen Coronalage entgegen. Außerdem befürchtet er eine weitere Spaltung der Gesellschaft.

Angesichts eines im Vergleich zum vergangenen Sommer deutlich höheren Infektionsgeschehen blickt der Vorstand der Universitätsklinik für klinische Pharmakologie der Medizin-Uni Wien, Markus Zeitlinger, "düster" in Richtung Herbst. Dass nun die Dynamik bei den Covid-19-Impfungen stark abnimmt sei "furchtbar", so der Internist, der befürchtet, dass im Herbst nicht nur ungeimpfte Personen unter der Covid-19-Situation leiden werden.

Zeitlinger rechnet mit niedriger Zahl an "Impfdurchbrüchen"

Mit Blick auf die nun stockende Impfkampagne ernte man nun offenbar "die Zweifel, die von bestimmten politischen und pseudowissenschaftlichen Lagern, gesät wurden". Die Impfung sei "effektiv", auch wenn mit einer sehr niedrigen Zahl an Impfdurchbrüchen zu rechnen sei und die ansteckendere Delta-Variante den Impfschutz etwas mindere. "Nichts spricht gegen die Impfung, es kratzen aber bestimmte Mechanismen ein bisschen an der Effektivität", so der Wissenschafter zur APA. Umso wichtiger wäre es, "möglichst viele Leute zu impfen".