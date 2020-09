Paukenschlag in Penzing: ÖVP verließ geschlossen Bezirksvertretungssitzung

Zwischen SPÖ und ÖVP knistert es in Penzing gewaltig. Bei der letzten Bezirksvertretungssitzung verließ die ÖVP sogar geschlossen den Saal. Grund waren Unstimmigkeiten zur Parkpickerlerweiterung.

Antrag nicht zugelassen

Natascha Fussenegger, Spitzenkandidaten der Volkspartei für die Bezirksvertretung, ist empört: "In anderen Bezirken wurden ähnlich lautende Anträge sehr wohl zugelassen. Auch wenn man inhaltlich nicht einer Meinung ist, so muss es in einer Demokratie immer erlaubt sein, aktuelle Themen per Antrag zu diskutieren!"