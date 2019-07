Patienten nicht beunruhigen: Wiener KAV liefert keine Zahlen zu Gewalt

Nach einer Messerattacke gegen einen Spitalsarzt will der Wiener KAV keine konkreten Zahlen zu Gewaltfällen gegen Ärzte und sonstiges Spitalspersonal veröffentlichen. "Konkrete Zahlen können ein falsches Bild zeichnen", so der Krankenanstaltenverbund.

Wie oft es in den Spitälern in der Bundeshauptstadt zu Gewalttätigkeiten gegenüber Ärzten und Pflegekräften kommt, wird vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) nicht kommuniziert. Man wolle die Patienten nicht beunruhigen, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage.