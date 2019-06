Parkpickerl in Wien-Döbling: Magistrat hat länger geöffnet

Da ab dem 1. Juli in Wien-Döbling ein Parkpickerl nötig ist, hat die Expositur im Magistrat kommende Woche länger geöffnet. So sollen alle Bewohner ein Parkpickerl beantragen können.

Ab Montag, 1. Juli 2019, gilt in Wien-Döbling das Parkpickerl. Bisher haben über 10.000 Bewohner ein Parkpickerl erhalten. Wer noch kein Parkpickerl beantragt hat, hat diese Woche noch die Möglichkeit, den Antrag rechtzeitig zu stellen. Daher werden die Öffnungszeiten der Expositur Döbling des Magistratischen Bezirksamtes für den 18./19. Bezirk in der Gatterburggasse 12 von 24. bis 28. Juni 2019 (Montag bis Freitag, jeweils von 8:00 bis 17:30 Uhr) verlängert. Darüber hinaus ist auch am Samstag, 29. Juni 2019 von 8:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. Ebenso kann das Parkpickerl online beantragt werden.