"Park View" in Wien-Margareten mit 17 Eigentumswohnungen

Die Renovierungsarbeiten der 3SI Immogroup am Stilaltbau Park View in der Einsiedlergasse 27 in Wien-Margareten sind abgeschlossen. Es werden 13 sanierte Altbauwohnungen und vier moderne Dachgeschosswohnungen verkauft.

Im Herzen des 5. Bezirks, zwischen Einsiedlerpark und dem Park Am Hundsturm gelegen, trägt das historische siebengeschossige Eckhaus den bezeichnenden Namen "Park View". In dem Jahrhundertwendehaus sind jetzt 13 sanierte Altbauwohnungen und vier Dachgeschosswohnungen zum Verkauf angeboten.

Renovierter stilvoller Altbau

Beinahe jede der 17 Eigentumswohnungen mit ein bis vier Zimmern (von 30 bis 125 Quadratmeter) verfügt über Loggien und Terrassen. Beim Betreten der Räume in den Regelgeschossen gibt es bis zu 3,40 Meter hohe Decken mit Stuckelementen, Doppelflügeltüren und klassischem Fischgrätparkett aus Eichenholz. Die Fenster mit Zweifach-Verglasung sparen Energie. In den Bädern finden sich Sanitärprodukte namhafter Hersteller und eine Soundanlage mit in der Decke integrierten Lautsprechern.

©3SI Immogroup | JamJam

Neubau am Dach mit moderner Ausstattung

Im darüber liegenden Dachgeschoss-Neubau befinden sich großzügige Wohnungen mit Grünblick. Ausgestattet sind diese mit Fußbodenheizungen und Klimaanlage sowie dem Smart-Home-System von Button - Intelligent Living. Damit lassen sich Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage und Beschattung zentral und via iPad steuern. Zusätzlich bieten sämtliche Wohnungen im Park View einen ausgezeichneten Energiewert (HWB 41,4 kWh/qm im Regelgeschoß bzw. 32,9 kWh/qm im 4. Stock und Dachgeschoss).

Eckdaten zu Park View

17 Eigentumswohnungen am Einsiedlerpark

13 Eigentumswohnungen im Regelgeschoss

4 Wohnungen im Dachgeschoss

Neubau- und Altbauwohnungen

Revitalisierter Stilaltbau im Herzen des 5. Bezirks am Einsiedlerpark

1- bis 4-Zimmerwohnungen

Wohnflächen: 30 m2 - 125 m2

Kaufpreis: EUR 225.000,- bis EUR 985.000,-

Verkauf: 3SI Makler & Gebrüder Riha

Eigentümer: 3SI Immogroup

Park View: Lage urban aber im Grünen

Die Lage des Park View ist eine Mischung aus urban und im Grünen. Neben den angrenzenden Parks (Einsiedlerpark mit Familienbad, Park am Hundsturm, Bruno-Kreisky-Park) locken Trendviertel wie das Schlossquadrat oder die Gegend rund um die Margaretenstraße und den Siebenbrunnenplatz mit seinem Wochenmarkt. In unmittelbarer Nähe finden sich gemütliche Cafés, Lokale und zahlreichen Shops mit kleinen, aber feinen Mode-Labels. In rund 5 Minuten Fußweg befindet sich die U4-Station Margaretengürtel. Auch andere Straßenbahn- und Buslinien sind leicht zu erreichen, wie die Linien 6, 18, 12A und 14 A. Ab 2028 soll es auch eine U2-Station mit dem Namen "Reinprechtsdorfer Straße" geben.