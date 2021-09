Neubau "Lemonie" in Wien-Ottakring: 67 Wohnungen zum Verkauf

Das aktuellste Neubauprojekt "Lemonie" der 3SI Immogroup soll im Herbst 2022 fertiggestellt werden, schon jetzt stehen die 67 Wohnungen in Wien-Ottakring zum Verkauf.

In knalligem Gelb sticht "Lemonie" in der Albrechtskreithgasse 32 in Wien-Ottakring nicht nur optisch ins Auge, auch mit ihrem durchdachten Konzept punkten die modern geschnittenen Wohnungen mit attraktiven Freiflächen.

"Lemonie": Verkaufsstart für 67 Neubauwohnungen in Ottakring

Über 3.100 m2 Wohnfläche werden aktuell in Ottakring von Bauherr Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, errichtet. Der Standort des auffallenden Neubauprojekts könnte nicht besser sein: Die bereits sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung (Stationen der Linien S45, 43, 2, 10A befinden sich in Gehweite) wird durch die zukünftige U5-Station "Elterleinplatz" komplettiert. Im Umfeld befinden sich neben zahlreichen Lokalen und Geschäften auch die Klinik Ottakring (vormals Wilhelminenspital) und das Wiener Kongressbad.

Die 1- bis 4-Zimmerwohnungen punkten dabei neben ihrer hochwertig-modernen Ausstattung - Fußbodenheizung, Eichenparkett, großformatige Fliesen und edle Sanitärausstattung in Bad und WC gehören zur Standardausstattung - auch mit attraktiven Freiflächen in Form von Balkonen, Terrassen und Gärten. Eine hauseigene Tiefgarage mit 23 Stellplätzen, ein Kleinkinderspielplatz sowie ein Gemeinschaftsraum runden das Bauprojekt ab.

Wohnflächen zwischen 30 und 107 Quadratmetern zur Auswahl

Für jede Interessentin und jeden Interessenten finde sich in "Lemonie" die ideale Wohnung, so Gerhard Klein, Geschäftsführer der für die Vermarktung zuständigen 3SI Makler. "Neben Wohnflächen zwischen 30 und 107 m2 bieten die Eigentumswohnungen nicht nur funktionelle Grundrisse, sie sind auch barrierefrei gestaltet. So vielfältig und zeitgleich qualitativ hochwertig gestalteter Wohnraum in dieser urbanen ruhigen Lage - ideal passend sowohl für Singles, als auch Familien und Anleger - ist naturgemäß sehr begehrt", erklärt Klein.