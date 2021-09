Höchster Wohnturm Österreichs: Wohnungen in den Danube Flats stehen zum Verkauf

Heute fiel der Startschuss für den offiziellen Verkauf von rund 500 frei finanzierten Eigentumswohnungen in den Danube Flats - der höchste Wohnturm in Wien und auch in Österreich. Die Preise starten bei 260.000 Euro.

Das rund 180 Meter hohe Gebäude der Projektpartner S+B Gruppe und SORAVIA bietet Wohnungen von 30 bis ca. 230 Quadratmeter Wohnfläche. Im Wohnungs-Finder auf www.danubeflats.at finden Interessierte verfügbare Grundrisse und Preise auf einen Blick. Die außergewöhnliche Lage direkt an der Neuen Donau gepaart mit dem großzügigen Wohnerlebnis machen Danube Flats zu einem Highlight der Wiener Skyline.

Moderne Infrastruktur und beste Aussicht in Wien

Das grüne Stadtgebiet zwischen Neuer Donau, Alter Donau, dem Kaiserwasser und dem Donaupark ist Anziehungs- und Lebensmittelpunkt für Erholungssuchende, Geschäftsleute, Sportler und Genießer. In zahlreichen Metropolen sind Wohntürme am Wasser bereits ein fixer Bestandteil des Stadtbildes und mit Danube Flats wird dies nun auch in Wien umgesetzt. Die Neugestaltung und Begrünung der Freiflächen und des neu gestalteten Copa Beach verleihen dem Gebiet ein urbanes Flair.

Danube Flats stehen für Exklusivität

Wohnen im Danube Flats steht für Exklusivität. Der ganzjährig beheizte Pool, die Sauna im Spa-Bereich, der hauseigene Gym, die Cocktailbar und die Sky-Gärten bieten die Möglichkeit zum Abschalten und Entspannen.

Ausblicke unter anderem Richtung Kahlenberg, Schneeberg, Stephansdom und Kaiserwasser sind in dieser Form einmalig in Wien. Darüber hinaus steht den Bewohnern der obersten Stockwerke die Executive Lounge im 32. Stock exklusiv zur Verfügung.

Suite und Besucherzentrum für die Danube Flats ab sofort geöffnet

Im 15. Stock des DC-Tower – also direkt vis a vis von Danube Flats - wurde vom Vermarkter IVV Immobilien GmbH dauerhaft eine Suite für Besprechungstermine und Interessentengespräche angemietet. Im D-City Besucherzentrum kann man sich an jedem Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr erste Informationen über das Projekt einholen.

KEY FACTS:

Nutzung: rund 500 freifinanzierte Eigentumswohnungen

Nutzfläche: ca. 35.000 m² Wohnnutzfläche

Turm: rund 180 Meter Höhe, 48 Stockwerke

Geplante Fertigstellung: Ende 2024

PROJEKTMERKMALE:

Wohnungsgrößen zwischen 30 m 2 und ca. 230 m 2

und ca. 230 m Hochwertige Ausstattung, jede Wohnung mit eigener Terrasse

Smart Living Technology in allen Wohnungen

Spa-Bereich mit Sauna, Fitness, Ruhezone, Yoga-Raum

Ganzjährig beheizter Pool und Cocktailbar

Event Lounge, Executive Lounge, Sky Garden

Business Lounge mit Meeting-Bereichen

Gastronomie mit Gastgarten

Lobby mit Doorman

Begrüntes "Park"-House

Anbindung an die Innenstadt durch angrenzende U-Bahn-Station

Direkter Anschluss an die Autobahn