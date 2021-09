Panik vor erstem Lockdown: Bank-Kunden hoben mehr als 100 Mio Euro ab

Panik dürfte bei Herr und Frau Österreicher vor dem ersten Lockdown geherrscht haben, wie der scheidende Erste-Group-Privatkundenvorstand, Thomas Schaufler, nun in einem Interview berichtet.

Kunden hoben in Lockdown-Panik Geld ab - und änderten Zahlungsverhalten

Die Coronakrise hat auch das Verhalten beim Bezahlen verändert. Die Kartenzahlungen seien um 42 Prozent gestiegen, Internetbanking habe um 20 Prozent zugenommen, so der Erste-Group-Vorstand. Wegen des coronabedingten Aktieneinbruchs im März 2020 stieg das Interesse an Investments. "In den ersten Lockdowntagen haben wir auch tausende neue Wertpapierdepoteröffnungen verzeichnet", sagte Schaufler.

Niedrigzinspolitik: So wird momentan investiert

Aufgrund der Niedrigzinspolitik stecken viele Investoren ihr Geld anstatt in Anleihen derzeit in Aktien oder in Beteiligungen, etwa in Start-ups. "Hier gibt es vereinzelt aber schon Bewertungen, die man genau anschauen muss. Vieles ist derzeit liquiditätsgetrieben, weil das Geld eine Veranlagung sucht", so der Banker.