Corona-Pandemie hat Zahlungsverhalten der Österreicher verändert

Nebenwirkungen der Pandemie: Die Corona-Krise hat das Zahlungsverhalten großer Teile der Bevölkerung nachhaltig verändert, so eine aktuelle Studie der Zahlungsplattform Paysafe.

27 % der Befragten geben an, dass sie aufgrund der Erfahrungen der letzten 12 Monate nun neue Technologien nutzen - auch bei Zahlungen im Internet.

Mehr Aufgeschlossenheit für neue Technologien und Kryptowährungen

Für rund 10% der Konsumenten war die Covid-Pandemie der Anlass, erstmals online einzukaufen. Zugleich geben 29% an, heute mehr als vor einem Jahr zu befürchten, persönlich Opfer von Betrug im Internet zu werden. Dies gilt insbesonders im Zusammenhang mit der Eingabe von persönlichen Daten beim Bezahlen im Online-Shop: Gleich 40% geben an, diese Daten nur mit großem Unbehagen weiterzugeben.

51% wollen keine Daten beim Online-Bezahlen weitergeben

Folgerichtig will eine Mehrheit von 51% nun möglichst nur mehr dort einkaufen, wo solche Daten gar nicht benötigt und entsprechende Zahlungsformen angeboten werden. Und das macht die Konsumenten wählerischer: 55% geben an, konsequent nur solche Online-Shops zu nutzen, wo sie mit ihrer bevorzugten Zahlungsform bezahlen können. Und das ist für viele eCash: So erklären 23%, dass sie mehr online einkaufen würden, wenn Händler bargeld-basierte Zahlungsarten akzeptierten.