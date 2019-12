Palmen statt Tannenbaum: 10 Orte, an denen zu Weihnachten Sommer ist

Obwohl es auch in Österreich im Dezember gut und gerne 20 Grad warm werden kann, locken ausländische Paradiese mit Sommer, Sonne und Stränden. Hier gibt es die Top 10 der schönsten Urlaubsorte.

Um die Top 10 sommerlichen Weihnachtsreiseziele zu küren, haben die Reiseexperten von Travelcircus insgesamt 35 Destinationen genauer unter die Lupe genommen. Dazu wurden in Europa, Afrika, Asien, Ozeanien, Nord-, Mittel- und Südamerika jeweils die Top 5 Destinationen ausfindig gemacht, die 2019 mit dem Travellers’ Choice Award ausgezeichnet wurden.

Wo zu Weihnachten die 20°C-Marke geknackt wird

Von wegen weiße Weihnachten – der Trend geht zu Festtagen zwischen Sandstrand, Meer und Sonnenschein! Klar, dass vor allem möglichst hohe Temperaturen für optimales Urlaubsfeeling sorgen. Im Durchschnitt liegen die Temperaturen in unseren Top 35 Weihnachtsdestinationen bei 26,4°C.

Am wärmsten wird es in Jamaika: Ganze 32°C lassen Urlauber in eine exotische Welt eintauchen. Doch auch Cartagena, Panama City und Bali sind sehr gut dabei – hier klettert das Thermometer im Dezember auf 31°C.

Wer es nicht ganz so heiß und trotzdem sommerlich mag, ist in Marrakesch und Kathmandu bestens aufgehoben. Bei 20°C können Urlauber dem Weihnachtsstress entfliehen und schon mal den Frühling einläuten.



Weihnachtsfoto unter Palmen

Zum perfekten Sommerurlaub im Dezember gehört natürlich auch eine Insta-Story, um Freunde, Familie und Follower am Weihnachtsfest der anderen Art teilhaben zu lassen. Am fotogensten ist Sydney: Mit über 29 Mio. Instagram-Beiträgen unter dem Hashtag #sydney verdient sich die australische Stadt die Pole Position vor Rio de Janeiro (28 Mio. Beiträge), Buenos Aires und Puerto Rico (je 15 Mio. Beiträge).

Wer für die Insta-Story nicht gleich einen anderen Kontinent bereisen möchte, findet auch in Europa fantastische Destinationen, die mit zuckerweißen Stränden und türkisblauem Meer Auge und Kamera entzücken: Gran Canaria zählt immerhin 3,7 Mio. Beiträge auf Instagram, unter dem Hashtag #lanzarote sind 2,5 Mio. Fotos zu finden.



Hier nächtigen Urlauber besonders günstig

Wer denkt, Urlaub über Weihnachten muss teuer sein, der irrt: Im Schnitt zahlen zwei Personen für zwei Nächte im Sterne-Hotel in den Top 35 Weihnachtsdestinationen gerade mal 108,69 €. 30 der 35 untersuchten Reiseziele sind im Zeitraum vom 24.12. bis zum 26.12.2019 sogar für weniger als 100 € zu haben.

Besonders günstig übernachten Weihnachtsurlauber in Kathmandu. Für zwei Nächte im 3*-Doppelzimmer müssen gerade mal 8 € auf den Tisch gelegt werden. Auch Siem Reap, Hanoi, Bali und Cusco liegen weit unter der 20 €-Marke.

Doch Achtung: Nicht alle Traumreiseziele entpuppen sich zur Weihnachtszeit als Schnäppchen: So zahlen zwei Reisende für zwei Übernachtungen auf Maui 660 €. Auf Bora Bora kosten zwei Nächte im Doppelzimmer sogar mindestens 1.254 €. Damit sind die beiden Inseln mit Abstand die teuersten Destinationen in puncto Hotelkosten.

Die Top 10 Reisedestinationen zu Weihnachten

Platz 1: Rio de Janeiro

Auf Platz 1 der Top Reiseziele zu Weihnachten hat es Rio de Janeiro geschafft. Die brasilianische Stadt gehört mit 28,6 Mio. Instagram-Beiträgen unter dem Hashtag #riodejaneiro zu den fotogensten Metropolen der Welt – perfekt also, um den Daheimgebliebenen bei Instagram vom Weihnachtsfest der anderen Art zu berichten. Eines der beliebtesten Motive darf dabei natürlich nicht fehlen: der Zuckerhut mit Christus-Statue.

©Unsplash

Schluss mit Schneelandschaft, Tannenbaum und Gänsebraten! In Rio de Janeiro können sich Urlauber bei bis zu 30°C gemütlich an den Strand legen oder sich im Atlantik erfrischen. Auf den Baumschmuck müssen Europäer jedoch auch in Brasilien nicht verzichten: Palmen und Bananenstauden werden zur Adventszeit in Lametta und Lichterketten getaucht.

Platz 2: Cartagena

In Europa gilt Weihnachten als besinnlich und ruhig, in Cartagena erwartet Urlauber das genaue Gegenteil: Statt mit Kamin und Glühwein feiern die Kolumbianer ausgelassen bei mitreißenden Rhythmen und fruchtigen Cocktails – oftmals bis in die frühen Morgenstunden.

©pixabay.com

Kein Wunder, immerhin laden Temperaturen von etwa 31°C dazu ein, am Strand zu entspannen oder die Straßen, Bars und Restaurants per Fuß zu erkunden. Rund 13 Mio. Instagram-Beiträge zeugen unter dem Hashtag #cartagena von der Lebensfreude der Kolumbianer, die vor allem im Dezember ausgelebt wird.

Platz 3: Panama City

Bei 31°C am Strand spazieren gehen, dem Rauschen der Wellen lauschen und die seicht wiegenden Palmenwipfel beobachten – klingt nicht nach Weihnachten, aber nach Idylle! Und genau das ist es doch, wonach sich jeder in der bekanntlich schönsten Zeit des Jahres sehnt, oder?

©unsplash

Wer Weihnachten in Panama ganz traditionell erleben möchte, sollte gut gelaunt in den Abend des 24.12. starten: Die Panamaer feiern ausgelassen und fröhlich. Zum Traditionsgetränk Ron Ponche wird Truthahn gereicht, der im Kreise der Familie verspeist wird.

Nach dem Essen wird der Gottesdienst besucht und ferngesehen, bis pünktlich um 24 Uhr zahlreiche Feuerwerke den Himmel in bunte Farben tauchen. Im Anschluss werden die Geschenke überreicht.



Platz 4: Phuket

Weihnachten einfach mal ausfallen lassen und stattdessen einen Urlaub zwischen Sandstrand, türkisblauem Meer und Temperaturen von 30°C genießen – für wen das nach Traumurlaub im Dezember klingt, der ist auf Phuket an der richtigen Adresse.

©pixabay.com

Da in Thailand Großteile der Bevölkerung buddhistischen Glaubens sind, ist die Geburt Christi nicht von großer Relevanz. Aber: Vor allem in touristischen Regionen ist trotzdem der ein oder andere Weihnachtsbaum zu entdecken. Doch im Grunde ist von Festtagsstimmung und Besinnlichkeit keine Spur.

Platz 5: Fuerteventura

Um den Sommer zurückzuholen, muss es nicht zwangsläufig weit weg gehen. Auch europäische Reiseziele locken mit Temperaturen von 22°C, türkisfarbenem Meer und kilometerlangen Stränden – so beispielsweise Fuerteventura.

©Unsplash

Die zweitgrößte der Kanarischen Inseln ist perfekt für diejenigen, die sich nach frühsommerlichem Wetter sehen und trotzdem nicht auf ein traditionelles Fest verzichten wollen. Lichterketten schmücken Straßen und Tannenbäume, während Krippen an die Geburt Christi erinnern.

Platz 6: Bali

Die indonesische Insel zieht Urlauber vor allem durch bewachsene Vulkanberge, lange Sandstrände und bunte Korallenriffe in den Bann. Da wundert es nicht, dass auf Instagram mittlerweile über 5,6 Mio. Beiträge mit dem Hashtag #bali versehen sind.



Wen es aus dem ungemütlichen deutschen Winter nach Bali verschlägt, der fühlt sich beinahe wie in einer anderen Welt: An Heiligabend eine Kokosnuss am Strand trinken, am Weihnachtsmorgen schnorcheln oder durch die üppigen Wälder wandern – Weihnachten auf Bali ist vor allem eines: frei.

©unslash

Sollte über die Feiertage aber dennoch die Sentimentalität überhandnehmen, ist das kein Problem: Viele Restaurants, Hotels und Cafés greifen mittlerweile weihnachtliche Traditionen auf. Neben Weihnachtsessen können sich Urlauber auf Weihnachtslieder und bunte Dekorationen freien.

Platz 7: Buenos Aires



Wenn Lichterketten, Kunstschnee und Krippen die Straßen schmücken, während bei circa 28°C jeder in kurzen Hosen unterwegs ist, befinden sich Urlauber wahrscheinlich zur Weihnachtszeit in Buenos Aires.

©unsplash

Obwohl Weihnachten in Buenos Aires ein Fest der Familie ist, läuft alles weniger traditionell ab als bei uns: Am Nachmittag des 24. Dezembers gehen Argentinier in die Kirche. Am späten Abend wird schließlich im Kreise der Familie gegessen – statt Gänsebraten und Rotkohl werden jedoch Salate, Sandwiches und Obst aufgetischt.

Um Mitternacht erhellen unzählige Feuerwerke den Himmel über der argentinischen Hauptstadt, woraufhin die Bescherung stattfindet. Vor allem junge Menschen zieht es anschließend in die Clubs von Buenos Aires, um bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.

Platz 8: Teneriffa

Auf Platz 8 der besten sommerlichen Weihnachtsreiseziele findet sich die größte der Kanarischen Inseln. Teneriffa bietet das ideale Gleichgewicht aus Weihnachtsstimmung und Sommerurlaub: Bei angenehmen 22°C können Urlauber über Weihnachtsmärkte schlendern, detailverliebte Krippen bewundern und im Schein der Lichterketten abends durch die Städte ziehen – perfekt für die obligatorische Insta-Story.

©unsplash

Geschenke gibt es übrigens erst am 6. Januar, denn anders als in Deutschland bringen auf Teneriffa die Heiligen Drei Könige die Geschenke. An besagtem Tag feiert Teneriffa nochmals mit bunten Festumzügen – es lohnt sich also, länger zu bleiben.

Platz 9: Gran Canaria

Am Weihnachtsmorgen surfen, anschließend durch die Unterwasserwelt schnorcheln und zum krönenden Abschluss über die majestätische Berglandschaft wandern – so ein atemberaubendes und aktives Weihnachtsfest erwartet Urlauber auf Gran Canaria.

©unsplash

Ähnlich wie auf Teneriffa wird dem Weihnachtsfest auch auf Gran Canaria eine besondere Bedeutung beigemessen. Neben künstlichen Tannenbäumen werden vor allem die Palmen der Insel mit Lichterketten geschmückt, um festliche Stimmung aufkommen zu lassen.

Das Highlight der Weihnachtszeit ist nicht etwa der 24. oder 25. Dezember, sondern wie überall in Spanien der 6. Januar. Am Tag der Heiligen Drei Könige werden Geschenke ausgetauscht. Bereits einen Tag zuvor reiten die Könige auf Kamelen durch Gran Canaria und werden in den Städten feierlich in Empfang genommen.

Platz 10: Playa del Carmen Weihnachten unter Palmen statt unter dem Christbaum: Während Europa unter der winterlichen Kälte bibbert, ist auf der anderen Seite der Weltkugel Sommerfeeling angesagt. Hier gibt es die besten Urlaubsziele über die Feiertage.

Wer sich nach Sommerurlaub bei 29°C sehnt, aber trotzdem nicht auf traditionelle Weihnachtsbräuche verzichten mag, sollte über die Festtage nach Playa del Carmen reisen. Jedoch feiern Mexikaner Weihnachten nicht ruhig und besinnlich, sondern fröhlich und ausgelassen. Schon die Vorweihnachtszeit wird in Mexiko so ausgiebig zelebriert wie sonst nirgendwo.

Vom 16. bis zum 24. Dezember wird täglich von einem anderen Gastgeber im Freundes- und Familienkreis Las Posadas veranstaltet. Das Fest, das zu Deutsch Herberge bedeutet, erinnert an Marias und Josefs Suche nach einer Unterkunft. Deshalb verkleiden sich die Gäste traditionell als Maria und Josef und werden erst nach zweimaligem Ablehnen ins Haus gebeten.

©Unsplash

Am 24.12. oder 25.12. wird entsprechend der Familientradition im großen Kreis gegessen und gefeiert – denn in Mexiko soll zu Weihnachten niemand allein sein. So kommt es, dass manchmal entfernte Verwandte mit am Esstisch sitzen. Geschenke gibt es schließlich am 25.12. oder am 06.01. – auch hier ist das Datum abhängig von verschiedenen Familientraditionen.