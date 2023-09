Österreicher wegen Corona im Herbst gelassen

Die Angst vpr einer Corona-Infektion ist unter den Österreichern vor diesem Herbst deutlich geringer, zeigte eine Umfrage des österreichischen Gallup-Instituts. Die Zufriedenheit mit der Corona-Politik der Regierung ist unterdessen leicht gestiegen.

Mehrheit der Österreicher rechnet nicht mit Verschlechterung der Corona-Lage

Vertrauen in Corona-Politik der Regierung gestiegen

Mehr als 80 Prozent rechnen wegen Corona nicht mehr mit Lockdowns

Groß ist auch das Vertrauen der Bevölkerung darin, dass es in Zukunft keine Freiheitseinschränkungen mehr geben wird. So hält es die überwiegende Mehrheit (84 Prozent) für wenig wahrscheinlich, dass es in diesem Herbst bzw. Winter zu einem neuen Lockdown kommen könnte. Lediglich drei Prozent bewerten die Wahrscheinlichkeit eines Lockdowns als "sehr hoch", acht Prozent als "eher hoch". Wenn es soweit käme, wäre das Commitment der Bevölkerung wesentlich geringer als in den ersten zwei Pandemiejahren. Zeigten sich im April 2020 mehr als 80 Prozent der Österreicher:innen bereit, einige ihrer Freiheitsrechte vorübergehend aufzugeben, sank dieser Anteil im Herbst letzten Jahres auf 60 Prozent und beträgt aktuell 55 Prozent.