Oscars 2024 LIVE: Red Carpet, Verleihung und alle Gewinner

In der Nacht auf den 11. März ist es wieder soweit: Die Welt blickt gespannt auf das Dolby Theatre in Los Angeles, wo die begehrten Oscars zum 96. Mal verliehen werden. Wir berichten von den Stars am Red Carpet und der Oscar-Verleihung in unserem Live-Ticker.

Die Oscar-Verleihung lockt jährlich Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme und verspricht auch dieses Jahr wieder ein Fest der Superlative zu werden. Im Dolby Theatre, das seit Jahren als Austragungsort dient, werden Sonntagabend (Nacht zum Montag deutscher Zeit) erneut die Besten der Besten in der Filmindustrie geehrt.

Die Oscar-Gala wird wie jedes Jahr live im US-Sender ABC ausgestrahlt, auch der ORF überträgt das Spektakel. Zum bereits vierten Mal steht heuer Moderator Jimmy Kimmel als Gastgeber auf der Bühne. Als Presenter wurden im Voraus zahlreiche Stars angekündigt. So sollen unter anderem Al Pacino, Christoph Waltz, Ryan Gosling, Ariana Grande, Jamie Lee Curtis und Michelle Pfeiffer als Helfer auf der Bühne stehen. Wir berichten ab Mitternacht im Live-Ticker vom Red Carpet und der Show.

LIVE-Ticker zu den Oscars 2024: Preisverleihung und Gewinner

Breites Favoritenfeld mit "Oppenheimer" an der Spitze

Die meisten, nämlich gleich 13 Nominierungen hat das Physiker-Biopic "Oppenheimer" von Christopher Nolan. Als weitere Oscar-Favoriten gelten mit elf Nominierungen Giorgos Lanthimos Frankenstein-Paraphrase "Poor Things", "Killers of the Flower Moon" von Altmeister Martin Scorsese mit zehn Nennungen und die feministische Komödie "Barbie" von Greta Gerwig, die immerhin auf acht Nennungen kommt.

Über die Favoriten des Abends wird bereits seit Wochen spekuliert. In der Kategorie für die beste Schauspielerin wurden Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon") gute Chancen auf einen Oscar ausgerechnet, aber auch Emma Stone ("Poor Things") rittert um die begehrte Trophäe mit. Beim besten Schauspieler konkurrieren unter anderem Bradley Cooper ("Maestro") und Cillian Murphy ("Oppenheimer").

Zahlreiche musikalische Auftritte bei Oscar-Verleihung erwartet

Der Ablauf der Oscar-Verleihung ist traditionell von einer Eröffnungszeremonie geprägt, gefolgt von der Verleihung der Preise in verschiedenen Kategorien. Ein besonderes Augenmerk liegt stets auf den Hauptkategorien wie Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller und Beste Hauptdarstellerin. Neben den Preisvergaben werden die Zuschauer auch in diesem Jahr mit musikalischen Einlagen, bewegenden Dankesreden und vielleicht der ein oder anderen Überraschung verwöhnt. Bei den Oscars einen Auftritt haben sollen unter anderem Zendaya, Al Pacino, Jennifer Lawrence, Michelle Yeoh, Steven Spielberg, Dwayne Johnson, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Mahershala Ali und Nicolas Cage.

Höhepunkte der Veranstaltung sind nicht nur die Vergabe der goldenen Statuetten, sondern auch die Auftritte der Laudatoren, die oft selbst Oscar-Preisträger sind, sowie die Performances der für den Besten Song nominierten Musikstücke live auf der Bühne. Nicht zu vergessen sind die modischen Auftritte auf dem roten Teppich vor Beginn der Zeremonie, wo die Crème de la Crème Hollywoods wieder in atemberaubenden Roben und Anzügen glänzt.

Insgesamt verspricht die 96. Oscar-Verleihung wieder eine Nacht voller Glanz, Glamour und emotionaler Momente zu werden, in der die Filmindustrie ihre größten Talente feiert und ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte der Oscars schreibt.

