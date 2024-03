Oscars 2024: Live-Übertragung im Wiener Gartenbaukino und im Burgkino

In diesem Jahr werden in Hollywood zum 96. Mal die Oscars verliehen. Filmfans können die Übertragung der Academy Awards in den Kinosälen im Wiener Gartenbaukino und im Burgkino live mitverfolgen. Alle Infos zu den Live-Übertragungen der Oscars gibt es hier.

"Oppenheimer" geht mit 13 Nominierungen als großer Favorit in die diesjährige Oscar-Verleihung. Neben einer Nominierung als "Bester Film" können sich auch Regiseur Christopher Nolan, Hauptdarsteller Cillian Murphy, Hauptdarstellerin Emily Blunt und Nebendarsteller Robert Downey Jr. Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. In Wien können Fans der Oscars die Verleihung im Gartenbaukino oder im Burgkino live mitverfolgen.

Verleihung der Oscars live im Wiener Gartenbaukino

Bereits zum 17. Mal zeigt das Wiener Gartenbaukino die Verleihung der Oscars. Zur Einstimmung auf die Red Carpet-Show, mit der Ankunft der Stars und der Verleihung der Academy Awards können Filmfans ab 12.00 Uhr vier nominierte Filme sehen. Den Anfang macht der Topfavorit der diesjährigen Oscars-Verleihung, "Oppenheimer", gefolgt von "Robot Dreams" (15:45) und den Österreich-Premieren von "American Fiction" (18:15) und "May December" (21:15).

Der Eintritt für die Live-Übertragung der Red Carpet-Show und der Verleihung der Oscars ist frei. Die freien Plätze werden nach dem Ende des letzten Films aufgefüllt. Zählkarten gibt es ab 22:30 an der Kasse. Wie gewohnt begleitet das Wiener Gartenbaukino Filmfans mit gratis Kaffee und Frühstück durch die lange Nacht der Oscars. Alle Besucher in Abendgarderobe erhalten zudem einen gratis Sekt. Auch die traditionelle Oscar-Wette mit vielen Gewinnen ein Oscar-Bingo und ein Glücksrad dürfen bei der Oscar-Nacht im Wiener Gartenbaukino nicht fehlen. Tickets für die Filme und alle Infos zum Programm der Oscar-Nacht im Wiener Gartenbaukino gibt es hier.

Programm der Oscars im Wiener Gartenbaukino

12:00 Oppenheimer (180 min, OV, 70mm)

15:45 Robot Dreams (Preview)

18:15 American Fiction (117 min, eOmdU, Österreich-Premiere)

21:15 May December (113 min, eOmdU, Österreich-Premiere)

ab ca. 23:30 Red Carpet-Show - Ankunft der Stars zur Verleihung der Oscars

ab ca. 0:00 Oscar-Verleihung (live im Kinosaal und im Foyer des Gartenbaukinos)

Auch Wiener Burgkino zeigt Oscars live

Auch das Wiener Burgkino zeigt, zum 12. Mal, die Verleihung der Oscars in der Nacht von Sonntag, 10. März auf Montag, 11. März. Alle Besucherinnen und Besucher des Films "The Zone of Interest" haben einen garantierten Sitzplatz für die Verleihung der Academy Awards. Tickets gibt es hier. Der Eintritt zur Verleihung der Oscars, die ab 23:30 Uhr gezeigt wird, ist frei. Auch im Wiener Burgkino wird es ein Oscar-Tippspiel und ein kleines Frühstück im Anschluss an die Oscars geben.

Die Oscars live auf ORF 1

Oscar-Fans können auch in den eigenen vier Wänden die Verleihung mitverfolgen. ORF 1 zeigt am 10. März um 20:15 Uhr die deutschsprachige Free-TV-Premiere von "Kings of Hollywood" mit Robert De Niro, der in diesem Jahr für einen Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" nominiert ist. Im Anschluss gibt es um 21:55 Uhr die Dokumentation "Robert De Niro- der Mann hinter dem Weltstar". Ab 22:50 Uhr zeigt der ORF die Oscar-Nacht mit ORF-Moderatorin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath. Um 23:30 beginnt die Übertragung vom Red Carpet und um Mitternacht die Verleihung der Oscars.