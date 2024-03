Oscars 2024: Roter Teppich in Hollywood ausgerollt

Kurz vor der Oscar-Gala wurde der rote Teppich für die große Show in Hollywood ausgerollt. Dutzende Kamerateams und Fotografen waren am Mittwoch (Ortszeit) Zeugen des traditionellen "Roll Out".

Am Sonntag werden die Stars und Oscar-Gäste entlang des roten Teppichs zum Eingang des Dolby-Theaters gehen, wo die Trophäen zum 96. Mal vergeben werden (in der Nacht auf Montag MEZ).

Roter Teppich feiert Comeback bei Oscars

Im vergangenen Jahr überraschte die Film-Akademie mit einem Farbwechsel, als sie die Flaniermeile in "Champagner"-Farbe schmückte. Damit sollte dem Auftritt der Stars ein glamouröser Touch verliehen werden, erklärte man damals. Nun ist der Teppich jedoch in einem leuchtenden Rot zurückgekehrt - zur Begeisterung vieler Zuschauer.

Roter Teppich: Freude über Ende von Champagner-Farbe bei Oscars

Der Touristenführer Gregg Donovan verfolgte das Spektakel am Mittwoch mit. Er hielt ein Schild mit der Aufschrift "Bring back the red carpet!" (Bringt den roten Teppich zurück!) in der Hand. Die Champagner-Farbe im vorigen Jahr sei schrecklich gewesen, sagte Donovan. "Als würde man plötzlich silberne statt goldfarbene Oscar-Statuen aushändigen", frotzelte der Amerikaner. "Gott sei Dank ist der rote Teppich wieder da."

Knapp 100 Meter lang und gut zehn Meter breit bedeckt der Teppich ein Stück des sonst stark befahrenen Hollywood Boulevards. Dutzende Helfer installieren bis Sonntag den berühmten Laufsteg, stutzen Kanten und verschweißen Nahtstellen. Dazu werden Absperrungen und Tribünen für die Fans und für die Presse aufgebaut.