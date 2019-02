Oscar-Verleihung 2019: Alle Gewinner im Überblick

Bei den Oscars 2019 gab es einige Überraschungen. Die Oscar-Gala, die nach 30 Jahren wieder ohne traditionellen Host über die Bühne gegangen ist, brachte ein breites Feld an Gewinnern. Hier alle Gewinner im Überblick.

In der Nacht auf Montag wurden in Hollywood die 91. Academy Awards verliehen. Bei der Oscar-Gala gab es nicht einen großen Gewinner, sondern mehrere Filme, die in unterschiedlichen Sparten reüssieren konnte. Überraschend triumphierte “Green Book” als bester Film.