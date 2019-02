Alle Bilder zur Oscar-Nacht 2019

Es war ein ungewöhnlicher Oscar-Abend, der vor allem im Zeichen der Vielfalt stand. Hier sehen Sie alle Bilder vom Red Carpet der Oscars, den Stars, der Show und den Gewinnern bei den Academy Awards 2019.

Alles in allem gestaltete sich die Oscar-Gala 2019 mithin als ein Abend der Vielfalt – und das nicht nur, was die breit gestreute Vergabe der Preise betrifft, sondern auch bei den Präsentatoren. Immerhin war es das erste Mal seit 30 Jahren, dass es keinen klassischen Host für die Oscars gab.

Glückliche Gewinner bei der Oscar-Verleihung

Auch die Preise waren im heurigen Jahr breit gestreut, so gingen die begeehrtesten Trophäen in den Kategorien “Bester Film” (Green Book), “Beste Hauptdarstellerin” (Olivia Colman), “Bester Hauptdarsteller (Rami Malek), Beste Nebendarstellerin (Regina King) und Bester Nebendarsteller (Green Book) an unterschiedliche Filme. In den vergangenen Jahren gab es stets einen Abräumer, heuer gestaltete sich die Entscheidung scheinbar besonders schwer.