Originelles zum Valentinstag: Persönliches und Erlebnisse im Trend

2020 zeichnen sich neue Trends rund um den Valentinstag ab: Denn nun werden die traditionellen Geschenke zunehmend durch persönliche Aufmerksamkeiten oder gemeinsame Aktivitäten abgelöst.

Liebe liegt dieser Tage in der Luft. Zum Valentinstag zeigen viele Paare ihre Zuneigung mit liebevollen Geschenken für den Partner oder die Partnerin. Aber die Art der Geschenke hat sich geändert und zunehmend mehr Singles feiern am Tag der Liebenden eine gemeinsame Party.

Valentinstag: Fotobuch ist beliebtestes Geschenk

Das zeigt die Analyse der am meisten nachgefragten Services rund um den Valentinstag auf der Dienstleistungsplattform ProntoPro.at . Aus den tatsächlich gebuchten Angeboten hat ProntoPro.at errechnet, wieviel die Österreicherinnen und Österreicher bereit sind, am Valentinstag für ihre Liebsten auszugeben.

Persönliche Geschenke: Tipps

Einsame Herzen feiern sich am 14. Februar selbst

Schluss mit traurig: Rund um den Valentinstag hat ProntoPro.at einen Anstieg der Nachfrage nach Dienstleistungen erlebt, die das Singledasein feiern - häufig als gemeinsamer Event mit anderen Singles. Für den 14. Februar stiegen die Catering-Anfragen für Gruppen deutlich an. Die illustre Freundesrunde kann für 50 Euro pro Person bestens verköstigt werden. Damit gehört die Zeit, in der jemand am Tag der Liebenden allein zu Hause sitzt, offenbar zunehmend der Vergangenheit an.