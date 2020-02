Zeit zu zweit: Valentinstags-Angebote bei der Wien Holding

Der Valentinstag rückt näher. Ideen und Veranstaltungen gibt es genug. Zahlreiche Valentinstags-Angebote gibt es etwa bei den Wien Holding-Unternehmen.

Die Wien Holding-Unternehmen bieten am Valentinstag zahlreiche Angebote, die die Herzen höherschlagen lassen sollen. Mit dabei sind Angebote in den Museen der Wien Holding, der Therme Wien, der MS Dürnstein, Wien-Ticket, der VBW und der Twin City Liners.

Zu zweit im Jüdischen Museum

"In Love with Street Photography" im Kunst Haus Wien

Paare und Singles sind am Valentinstag im Kunst Haus Wien zur aktuellen Fotoausstellung Street. Life. Photography eingeladen. Die Liebe zur Stadt steht bei "In Love with Street Photography" steht dabei im Vordergrund. Besucher erhalten dort auch ein Punsch Herz.