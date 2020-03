ORF zeigt Video-Edition-Challenge zum ESC 2020

Trotz Coronakrise haben ESC-Fans Grund zur Freude: Der ORF bietet nach der Absage des Großevents allen 41 Künstlern mit einem speziellen "Mini-Song-Contest" eine Bühne.

ORF veranstaltet im April einen virtuellen Song Contest

Am 14., 16. und 18. April wird ESC-Veteran Andi Knoll ab 20.15 Uhr auf ORF 1 zur virtuellen Song-Contest-Challenge laden. Dabei soll eine Jury die Videos der Songs in den drei Sendungen reihen, wobei die Details erst in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.