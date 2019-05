Orban erteilt EVP-Spitzenkandidat Weber Abfuhr: Blümel beruhigt

Kurz vor der EU-Wahl erteilte Ungarns Premier Victor Orban dem EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber eine Abfuhr. Für Kanzleramtsminister Gernot Blümel sei dies noch kein Grund zur Aufregung, die Fidesz-Partei wurde vorübergehend aus der EVP suspendiert.

Die Kommission evaluiere die Situation in Ungarn, betonte Blümel in einer Pressekonferenz. Sie sei auch dazu da, dass sich Fidesz zu den Vorwürfen äußern könne: “Diese Kommission tagt noch. Und bevor man weitere Maßnahmen ergreift, wüsste ich gerne das Ergebnis.”

Orbans nahm zu Weber während eines Besuches von FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Budapest Stellung. Dies belaste das Koalitionsklima in Wien aber nicht, beteuerte Blümel: “Wir arbeiten ausgezeichnet zusammen.” Bei Wahlen trete man jedoch gegeneinander an, und auch derzeit stehe man in Europa im Wahlkampf: “Das muss nicht notwendigerweise dazu führen, dass auch andere Ebenen davon betroffen sind.”