Opferschutzeinrichtungen vermelden trotz Krise keinen Anstieg bei Betreuten

Entgegen anders lautender Befürchtungen haben die österreichischen Gewaltschutzzentren und Frauenhäuser bisher keinen Anstieg von einschlägigen Vorfällen beobachtet.

Ein Anstieg der Betretungs- und Annäherungsverbote oder der Gesamtzahl der betreuten Personen wurde bislang nicht verzeichnet. "Die Gründe für diese Entwicklung können vielfältig sein, erst im Laufe der Zeit wird man konkrete Faktoren erkennen können", teilten die Opferschutzeinrichtungen am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Auf erhöhte Nachfrage ist man gut vorbereitet

"Wir wissen in Wirklichkeit nicht, wie sich einzelne Faktoren der Maßnahmen auf das Zusammenleben im Familiensystem auswirken werden. Sollte es in weiterer Folge zu erhöhter Nachfrage kommen, sind wir jedenfalls gut vorbereitet", hieß es. "Menschen, die in Konfliktsituationen im Familienverband bisher nicht gewalttätig waren, werden es auch in diesen Zeiten nicht werden. Ich bin sogar zuversichtlich, dass die Entschleunigung dazu beitragen kann, dass in Familien neue Konfliktstrategien erprobt werden können", sagte Marina Sorgo, Bundesverbandsvorsitzende der Gewaltschutzzentren.