Coronavirus-Maßnahmen: Kein Anstieg häuslicher Gewalt in Wien

Der befürchtete Anstieg häuslicher Gewalt, der durch Einführung der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus befürchtet wurde, konnte bisher nicht verzeichnet werden.

Wiener Polizei: Verstärkte Einsätze wegen Covid-19-Maßnahmengesetz

Einsätze wegen des Covid-19-Maßnahmengesetzes hat die Wiener Polizei derzeit verstärkt zu leisten - am Wochenende gab es deshalb 699 Anzeigen. Dabei handle es sich um "Personen, die uneinsichtig sind", sagte Fürst. Die Missetäter würden etwa nicht verstehen wollen, um was es bei Regelungen wie dem einen Meter Abstand geht. Fallweise seien die Beamten auch mit falschen Behauptungen konfrontiert, dass jemand infiziert sei.

50 Prozent mehr Anrufe bei Frauen-Helpline

Auch Beratungsgespräche in Frauenhäusern haben zugenommen

Die Beratungsgespräche in den Frauenhäusern in Österreich hätten teilweise zugenommen. "Die Herausforderungen sind recht groß auf verschiedenen Ebenen", sagte die AÖF-Geschäftsführerin. Die Personalressourcen in den Häusern seien knapper geworden und man wolle auch keine Quarantäne in den Einrichtungen riskieren.