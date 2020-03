Stadt Wien während Corona-Krise für Gewalt-Opfer da

Wegen der Ausgangsbeschränkungen durch das Coronavirus wird ein Anstieg der häuslichen Gewalt befürchtet. Die Verfügbarkeit von Frauennotruf, Frauenhäusern und Beratungen des Frauenzentrums ist in Wien aber weiter gewährleistet.

Im Zuge des befürchteten Anstiegs von häuslicher Gewalt in Zeiten der aktuellen Ausgangsbeschränkungen verweist die Stadt Wien auf APA-Anfrage auf die sichergestellte Verfügbarkeit von Hilfestellungen. Beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt wurde in den vergangenen Tagen lediglich ein leichter Anstieg bei den Beratungszahlen verzeichnet.

Mehr häusliche Gewalt wegen Corona-Krise befürchtet

Man sei allerdings darauf vorbereitet, dass ein Anstieg aufgrund der Krise und der eingeschränkten Bewegungsfreiheit zeitverzögert eintreten könnte. "Auch in dieser Ausnahmesituation ist die Stadt Wien für Frauen in Not da und bietet Unterstützung", versicherte Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ). "Wer Hilfe und Schutz vor Gewalt braucht und sich in einer Notsituation befindet, hat in unserer Stadt ein Auffangnetz. Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien und der Frauenhausnotruf helfen rasch und unbürokratisch."