Omikron: Nur 40 Prozent der Österreicher ist geschützt

Laut einer Modellrechnung des Complexity Science Hub sind nur vier von zehn Menschen in Österreich durch Impfung oder Genesung vor Omikron geschützt. Das entspricht dem Immunschutz der Bevölkerung Ende Juni.

Omikron hat den Immunschutz der Bevölkerung deutlich reduziert. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Modellrechnung des Complexity Science Hub sind nur vier von zehn Menschen in Österreich durch Impfung oder Genesung vor einer Omikron -Erkrankung geschützt. Zum Vergleich: Gegen das Delta-Virus waren zuletzt gut sieben von zehn Österreichern geschützt. Allerdings sehen die Wissenschafter auch Hinweise darauf, dass Omikron weniger schwere Erkrankungen auslösen könnte.

Immunschutz gegen Omikron geringer als gegen Delta

Grundsätzlich gehen die Modellrechner davon aus, dass der Immunschutz gegen Omikron deutlich geringer ist als gegen die Delta-Variante. Demnach waren zuletzt 72 Prozent der Menschen in Österreich vor einer symptomatischen Infektion durch Delta geschützt (47,4 Prozent durch die Impfung, 24,2 Prozent durch eine Genesung). Ganz anders die Situation mit Omikron: Hier gehen die Modellrechner davon aus, dass nur knapp 42 Prozent gegen eine Erkrankung geschützt sind (30 Prozent durch die Impfung, 11,8 Prozent durch eine Genesung). Während mit der Delta-Variante also nur noch gut 28 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner eine Erkrankung drohte, bedroht Omikron wieder 58,2 Prozent. So gering war der Immunschutz der Bevölkerung zuletzt Ende Juni.