Immer mehr Daten weisen auf mildere Symptome bei Omikron hin

Es sieht zunehmend danach aus, dass Omikron mildere Verläufe von Covid-19 verursacht. Laut WHO müsse auch über die Notwendigkeit für ein neues Vakzin erst entschieden werden.

Bei der neuen Corona-Variante Omikron mehren sich der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge die Hinweise auf mildere Krankheitssymptome. Es sehe zunehmend so aus, dass Omikron vor allem die oberen Atemwege wie Nase, Rachen und Bronchien befalle statt etwa der Lunge, sagt ein WHO-Vertreter in Genf. Für eine Entscheidung, ob ein spezieller Omikron-Impfstoff nötig sein werde, sei es noch zu früh, fügt er hinzu. Eine solche Entscheidung müsse aber global koordiniert werden.