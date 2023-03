OGH hob Urteile in Causa Pflegeheim Kirchstetten auf

Die Urteile des Landesgerichts St. Pölten in der Causa Pflegeheim Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) aus dem Jahr 2021 wurden vom Obersten Gerichtshof (OGH) teilweise aufgehoben.

Nach einer Nichtigkeitsbeschwerde durch die Verteidigung seien "Mängel in der Urteilsausfertigung" festgestellt worden, bestätigte ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage einen ORF-Bericht. Die Schuldsprüche für drei der vier früheren Heimmitarbeiter wurden teilweise aufgehoben, es müsse neu verhandelt werden.

Der OGH hob die Urteile in der Causa Pflegeheim Kirchstetten auf

OGH-Sprecher: Es wurden nicht alle notwendigen Feststellungen getroffen

Urteile zu Causa Pflegeheim Sitzenberg-Reidling könnten fallen

Indes könnten morgen, Donnerstag, Urteile in einem seit Jänner laufenden Prozess am Landesgericht St. Pölten gegen vier ehemalige Mitarbeiter des Pflegeheims Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) fallen. Unter anderem sollen Bewohnern laut Anklage zusätzliche Medikamente verabreicht worden sein, um sie ruhigzustellen. Das Quartett muss sich auch wegen fortgesetzter Gewaltausübung und teilweise wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Die drei Frauen und der Mann sollen sich auch in dieser Causa via WhatsApp ausgetauscht haben. Sie haben sich nicht schuldig bekannt.