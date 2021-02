Haftstrafen im Prozess um Pflegeheim-Skandal in Kirchstetten

Der Prozess um die Vorgänge im Pflegeheim Kirchstetten hat am Mittwochnachmittag in St. Pölten mit Schuldsprüchen gegen alle vier Angeklagten geendet.

Vier Schuldsprüche waren am Mittwochnachmittag das Resultat eines Prozesses um Vorgänge im Pflegeheim Kirchstetten (Bezirk St. Pölten). Die Angeklagten im Alter von 30 bis 56 Jahren - ein Mann und drei Frauen - wurden am Landesgericht St. Pölten zu bedingten Haftstrafen im Ausmaß von zwölf bis 18 Monaten verurteilt. Die Entscheidungen des Schöffengerichts sind nicht rechtskräftig. Der Verteidiger und die Staatsanwältin erbaten Bedenkzeit.

Angeklagte quälten Pflegeheim-Bewohner monatelang

Schöffengericht erachtete Vorwürfe zum Großteil als erwiesen

Das Schöffengericht erachtete die in der Anklage enthaltenen Vorwürfe großteils als erwiesen. In Bezug auf den 30 Jahre alten Beschuldigten wurde die angelastete Urkundenfälschung jedoch fallengelassen. "Insgesamt ist davon ausgegangen worden, dass die Zeuginnen sehr glaubwürdig waren", sagte die vorsitzende Richterin im Rahmen der mehr als eine halbe Stunde dauernden Urteilsbegründung. Erschwerend sei u.a. das Zusammentreffen mehrerer Verbrechen und Vergehen gewertet worden, mildernd der bisher ordentliche Lebenswandel.

"Es ist so, dass Menschen nicht von Haus aus böse sind, es hat sich hier in der Situation so ergeben", führte die Richterin außerdem aus. Eingegangen wurde auch auf die Chat-Verläufe in der WhatsApp-Gruppe. "Das Ganze war sehr untergriffig und sehr herabwürdigend gegen die Bewohner", wurde festgehalten. Sie könne sich nicht vorstellen, "dass man im wirklichen Leben ein derart anderes Gesicht zeigen kann".