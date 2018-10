Pflegeheim Kirchstetten: Weitere Leichen werden exhumiert

In einem Pflegeheim Kirchstetten sollen Heimbewohnern Kreislauf schwächende Mittel verabreicht worden sein. Exhumierungen sollen weitere Indizien bringen.

In der Causa Pflegeheim Kirchstetten (Bezirk St. Pölten-Land) wird es in den kommenden Wochen “vermutlich weitere Exhumierungen” geben. Leopod Bien, Erster Staatsanwalt in St. Pölten, hat am Freitag einen Online-Bericht des “Kurier” bestätigt. “Von der Größenordnung ja”, sagte er zu der genannten Zahl von zehn Exhumierungen.