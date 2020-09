Prozess um Pflegeheim-Skandal von Kirchstetten im Gange

Am Mittwoch begann in St. Pölten der Prozess um die Vorgänge im Pflegeheim Kirchstetten. Vier ehemaligen Mitarbeitern wird u.a. Quälen oder Vernachlässigen wehrloser Personen angelastet.

Nach jahrelangen Ermittlungen hat am Mittwoch in St. Pölten der mehrtägige Prozess um Vorgänge im Pflegeheim Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) seinen Lauf genommen. Vier Ex-Mitarbeitern werden u.a. das Quälen oder Vernachlässigen sowie der sexuelle Missbrauch wehrloser oder psychisch beeinträchtigter Personen angelastet. Am ersten Verhandlungstag gab es kein Schuldbekenntnis.

Mitbewohner misshandelt

Das Quartett soll in der Einrichtung im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Pfleger bzw. Pflegehelfer mehrere alte Menschen geschlagen und beschimpft haben, die hilflosen Betroffenen gequält und Bewohner zu heiß geduscht haben. Die Opfer "waren bettlägerig oder auf den Rollstuhl angewiesen und nicht mehr mitteilungsfähig - keiner von ihnen konnte uns etwas dazu sagen, was ihnen passiert ist", betonte die Staatsanwältin im Eröffnungsvortrag. Die Anklage stützt sich daher auf Anzeigen zweier anderer Mitarbeiterinnen des Pflegeheims und auf Protokollen einer dienstlichen WhatsApp-Gruppe.

Angeklagte bekannten sich nicht schuldig

Zu Wort kamen zwei Mitglieder des Quartetts jedenfalls am ersten Tag des Schöffenverfahrens. Der 30-Jährige und die 34 Jahre alte Angeklagte bekannten sich nicht schuldig. Zentral war in beiden Einvernahmen die dienstliche WhatsApp-Gruppe, in der immer wieder beleidigende und ordinäre Kommentare in Bezug auf die Heimbewohner ausgetauscht worden waren. Dies sei zwar nicht professionell, aber auch nicht illegal gewesen, betonte der 30-jährige Beschuldigte. Alle Beiträge hätten nichts mit realen Übergriffen zu tun gehabt.