Österreichweit 327 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch

Am Mittwoch lag die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle erneut über 300. Die meisten Neuinfektionen gab es in Wien, gefolgt von Tirol und NÖ.

In Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen durch SARS-CoV-2 binnen 24 Stunden auf 327 gestiegen, berichteten Innen- und Gesundheitsministerium am Mittwoch. Gestern, Dienstag, war die Zahl der neu festgestellten Fälle bei knapp über 200 gelegen.

Aktuell befinden sich 157 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung - acht mehr als gestern - davon erneut 30 auf Intensivstationen.

140 Neuinfektionen in Wien gemeldet, Covid-Todesfälle stabil

734 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie in Österreich in Zusammenhang mit Covid-19, diese Zahl blieb gegenüber gestern ebenfalls unverändert. Bisher gab es in Österreich 27.969 positive Testergebnisse, 23.820 sind wieder genesen: Damit beträgt die Zahl der offiziell aktiv Infizierten 3.415.