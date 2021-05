Österreichische Soldaten ziehen aus Afghanistan ab

Der fast 20-jährige Einsatz des Bundesheers in Afghanistan endet vermutlich schon vor dem 11. September. Spätestens im Juli soll der letzte österreichische Soldat nach Österreich zurückkehren.

Dieses "interne Ziel" verriet Oberstleutnant Michael Grafl im Telefongespräch mit der APA aus Kabul. 14 Bundesheer-Angehörige sind derzeit in dem Land am Hindukusch stationiert. Von NATO-Seite und auch aus Afghanistan sei das Feedback für das österreichische Engagement sehr positiv.

Keine österreichischen Opfer in 20 Jahren

Zuletzt waren die Österreicher im Bereich Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte tätig. Die Aufgaben waren beratend und unterstützend, die Soldaten beteiligten sich nicht aktiv an Kampfhandlungen. Es gab in den 20 Jahren keine österreichischen Opfer. Alle Soldaten seien sehr gut ausgebildet, alle hätten Auslandserfahrung, sagt Grafl, der selbst im Kosovo war. Die meisten Österreicher stammen vom Jagdkommando.

Grafl selbst ist seit 17. Februar in Kabul stationiert. Die anderen Österreicher sind zur Zeit in Mazar-i-Sharif in Nordafghanistan, im Camp der deutschen Bundeswehr, im Einsatz. Sie bereiten sich bereits auf den Abzug vor. Grafl hofft auf eine Rückkehr zu seiner Frau und seinen zwei Kindern, die im Burgenland wohnen, bis spätestens im Juli. Wegen der Covid-Pandemie sei nämlich kein Heimaturlaub möglich gewesen.