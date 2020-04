Österreicher sind sparsamer und geben heimischen Produkten den Vorzug

Laut einer Online-Umfrage im Auftrag der Bank ING, bei der 1.000 Menschen befragt wurden, sind fast sechs von zehn Österreichern in der Coronakrise sparsamer als sonst.

Über die Hälfte der 1.000 Befragten möchte künftig noch mehr Augenmerk auf einen Notgroschen legen. 78 Prozent stimmten der Aussage zu, dass sie "mehr denn je" heimischen Produkten den Vorzug geben wollen, um die Austro-Wirtschaft zu fördern, so die ING am Mittwoch.

Solidarität und Zusammenhalt: Werte in der Coronakrise

Unterstützung für Österreichs Wirtschaft von Jung und Alt

Nicht nur bei österreichischen Produkten, auch die heimischen Unternehmen können mit wohlgesinnten Kunden rechnen: 51% möchten stark betroffene Unternehmen wie die Gastronomie stärker unterstützen als sonst. Auch hier führen die Burgenländer das Ranking an und die Vorarlberger liegen am Schluss.

Österreicher optimistisch, aber vorsichtig bei Investitionen

"Lockdown und das Hinauszögern von Anschaffungen stellen viele Unternehmen auf eine harte Probe. Umso wichtiger ist nun, die Welle der Solidarität so lange wie möglich am Leben zu halten", meint Uygun.

ING lässt Kunden Konto ohne Spesen überziehen

Unter dem Motto "Orange Acts of Kindness" startet auch die ING in Österreich mit Solidaritätsaktionen. Bereits seit vergangener Woche können alle Kunden ihr Konto bis 250 Euro gratis überziehen. Fortgesetzt wird die Aktion mit dem Ankauf von Essensgutscheinen in einigen Lokalen in direkter Umgebung der ING Niederlassung im zweiten Wiener Gemeindebezirk, die dann später von Mitarbeitern eingelöst werden können sowie mit der Belieferung eines naheliegenden Krankenhauses mit Produkten der Bäcker aus der Nachbarschaft.