Ludwig appelliert an Wiener Bevölkerung: "Kauft regional"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ruft zur Unterstützung der Nahversorger auf. Ab morgen dürfen rund 4.600 Geschäfte wieder öffnen.

Ab Dienstag wird es zu Lockerungen bei den von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kommen. So werden etwa kleine Geschäfte wieder aufsperren können.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat sich am Ostermontag mit einem Appell in schriftlicher Form an die Bevölkerung gewandt: "Kaufen wir regionale Produkte und unterstützen wir die Wiener Nahversorger."