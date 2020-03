Neue Online-Plattform für regionalen Einkauf formiert sich während Corona-Krise

Heimische Klein- und Kleinstunternehmen tun zur Stunde alles, um Internet-Riesen wie Amazon Paroli zu bieten - und formieren sich, etwa zur aktuellen österreichweiten Plattform www.kauftregional.at.

Das Angebot an Einkaufsportalen im Internet steigt derzeit rasant an. Am Mittwoch startete die neue österreichweite Plattform www.kauftregional.at, welche den Vertrieb von nachhaltigen und regionalen Produkten fördern will.