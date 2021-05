Österreicher erwarben bereits mehr als eine Million E-Bikes

Ein E-Bike als Kaufobjekt: Das kam hierzulande innerhalb von weniger als 15 Jahren mehr als eine Million Mal vor. Darauf weist der "Verkehrsclub Österreich" hin.

Von 2008 bis 2020 wurden in Österreich über eine Million Elektrofahrräder verkauft, macht der VCÖ in einer Aussendung aufmerksam. Ein Fünftel davon alleine 2020. Damit wurden im Vorjahr Fahrräder fast 13 Mal so oft wie E-Autos und 77 Mal so oft wie E-Mopeds und E-Motorräder gekauft, vergleicht der VCÖ. Da der Boom auch 2021 anhalte, sei davon auszugehen, dass auch etwa so viele Drahtesel derzeit tatsächlich betriebsbereit seien.