Profi-Tipps für den E-Bike-Kauf: Darauf kommt es an

Das Elektrofahrrad erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Der ARBÖ erklärt, worauf man beim Kauf von einem E-Bike achten sollte.

E-Bikes machen Radfahren auch für Nicht-Radler interessant

Elenktrofahrrad: Kein Kauf ohne Test

Das Angebot ist mittlerweile überaus vielfältig. Am wichtigsten ist es, sich vor dem Kauf über die eigenen Anforderungen und die Zahlungsbereitschaft Gedanken zu machen, um dann in Absprache mit dem Fachhändler verschiedene E-Bikes durchzuprobieren. Auch mehrere Händler zwecks Preisvergleichs aufzusuchen, ist sicherlich ratsam.

Motoren werden auf E-Bikes auf der vorderen Gabel, in der Mitte beim Tretlager oder hinten an der Nabe verbaut. Der Vorteil von Heckmotoren liegt in der direkten Kraftübertragung auf das Hinterrad. Frontmotoren führen oft zu einer suboptimalen Verlagerung des Schwerpunkts und sind deshalb in der Regel nicht empfehlenswert. Üblicherweise sind E-Bikes mit Mittelmotor die beste Wahl, da sie das Fahrverhalten kaum beeinflussen und am zuverlässigsten sind.