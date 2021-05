Hohe Nachfrage bei Fahrrädern führt zu Engpässen bei Händlern

Die Corona-Krise hat für einen anhaltenden Boom bei Fahrrädern gesorgt. Weil die Nachfrage im Vorjahr höher als das Angebot war, seien viele Händler im Sommer 2020 ausverkauft gewesen.

Fahrrad-Boom in Coronakrise: Viele Händler ausverkauft

Viele Menschen hätten schon 2020 ihre alten Fahrradmodelle wieder instand gesetzt und reparieren lassen. "Das ging mit einem höheren Bedarf an Ersatzteilen und einer hohen Frequenz in Radwerkstätten einher", so Kellermayr. Im ersten Coronajahr sei es aufgrund des Lockdowns im Handel im Frühjahr zu mehr Fahrradverkäufen in einem kürzeren Zeitraum gekommen. Üblicherweise werden im Monat vor Ostern 50 bis 60 Prozent der Kinderräder eines gesamten Jahres verkauft. Nach der Wiedereröffnung des Handels seien diese hohen Lagerbestände in einer sehr schnellen Zeit kumuliert abverkauft worden.